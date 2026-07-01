Bimba di due anni positiva alla cannabis

Dell'accaduto sono stati informati la Procura per i minorenni di Napoli e i servizi sociali

Una bambina di appena due anni è stata ricoverata nella notte all'Ospedale Santobono dopo essere risultata positiva al Thc, il principio attivo della cannabis. La piccola è stata accompagnata al pronto soccorso dalla madre, una donna di 33 anni. A seguito degli accertamenti clinici, i sanitari hanno riscontrato la presenza della sostanza nell'organismo della bambina, facendo scattare le segnalazioni alle forze dell'ordine.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Vomero, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi investigativa, ancora tutta da verificare, la bambina avrebbe ingerito accidentalmente una modesta quantità di sostanza stupefacente riconducibile a un componente minorenne del nucleo familiare, che sarebbe un consumatore occasionale di cannabis.



La piccola è stata trattenuta in osservazione dai medici, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.



Dell'accaduto sono stati informati la Procura per i minorenni di Napoli e i servizi sociali, che seguiranno gli sviluppi della vicenda mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'episodio e le eventuali responsabilità.