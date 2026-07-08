Bimba di 12 anni giù dal decimo piano: morta sul colpo

L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine

Una tragedia ha sconvolto il quartiere Scampia, a Napoli, dove una ragazza di appena 12 anni è morta dopo essere precipitata da un edificio residenziale. L'episodio si è verificato in via Labriola, nella zona conosciuta come quella dei Sette Palazzi, destando profondo sgomento tra residenti e passanti. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe caduta da una finestra di un appartamento situato al decimo piano dello stabile. L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.I soccorritori hanno tentato ogni possibile intervento, ma le gravissime lesioni riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. La dodicenne è deceduta a causa dei traumi riportati e ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato purtroppo inutile.Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e chiarire le circostanze che hanno preceduto la caduta. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e tutti gli elementi utili a comprendere quanto avvenuto.L'intera comunità del quartiere è sotto shock per una vicenda che ha profondamente colpito residenti e familiari della giovane.