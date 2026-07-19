Barca a fuoco in mare, due ustionati

l'imbarcazione, ormai completamente distrutta dall'incendio, è affondata in un tratto di mare con un fondale superiore ai cento metri

Momenti di grande apprensione al largo della costa laziale, dove un'imbarcazione è stata completamente avvolta dalle fiamme e successivamente è affondata. L'emergenza si è verificata nelle acque antistanti Tor San Lorenzo, nel territorio di Ardea, a circa 12 miglia nautiche dalla costa di Torvaianica. Ricevuta la richiesta di soccorso, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha disposto l'immediato intervento dell'elicottero Drago 162, specializzato nelle operazioni di salvataggio in mare. A bordo del natante si trovavano due uomini, rimasti feriti e ustionati a causa dell'incendio.



Prima dell'arrivo dei soccorritori, i due sono stati raggiunti da un'altra imbarcazione che si trovava in zona e che ha prestato i primi aiuti, consentendo loro di mettersi in salvo mentre il mezzo continuava a essere divorato dalle fiamme.



Giunto sul posto, l'equipaggio dell'elicottero ha avviato una delicata operazione di recupero. Un elisoccorritore è stato calato con il verricello sull'imbarcazione che aveva soccorso i naufraghi e ha provveduto a mettere in sicurezza i due feriti, entrambi classificati in codice rosso, per poi issarli a bordo del velivolo.



Terminate le operazioni di salvataggio, l'elicottero si è diretto verso il porto di Anzio, dove erano già presenti il personale del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco e un secondo elicottero sanitario, che ha preso in carico i due uomini trasferendoli in ospedale per le cure necessarie.



Nel frattempo l'imbarcazione, ormai completamente distrutta dall'incendio, è affondata in un tratto di mare con un fondale superiore ai cento metri.



Restano ancora da chiarire le cause del rogo. Le autorità competenti avvieranno gli accertamenti per ricostruire l'origine dell'incendio e verificare cosa abbia provocato la perdita del natante.