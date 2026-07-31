Bambino di due anni soffocato dall'anguria, arrivano i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione il piccolo si trovava al mare con i familiari

Momenti di grande apprensione questa mattina su una spiaggia di Ascea Marina, dove un bambino di due anni è stato soccorso dopo aver accusato un principio di soffocamento. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava al mare con i familiari quando un boccone di melone gli è rimasto incastrato nelle vie aeree, provocandogli improvvise difficoltà respiratorie. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori della Misericordia di Ascea, in servizio presso la postazione di Casal Velino. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al bambino, riuscendo a gestire l'emergenza e ad assisterlo fino alla completa messa in sicurezza.L'episodio ha destato forte preoccupazione tra i bagnanti presenti sulla spiaggia, ma il tempestivo intervento dei soccorritori si è rivelato determinante per evitare conseguenze più gravi.