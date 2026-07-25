Auto si scontra con la moto e prende fuoco: tre feriti, uno è grave

I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto l’Audi, mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure

Grave incidente stradale in località Campigliano, nel comune di San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. Un’Audi e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento, provocando un impatto molto violento. L’incidente è avvenuto intorno alle 23, nei pressi del Bar Oasi. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dalla sella e finito violentemente sull’asfalto. L’uomo ha riportato diverse lesioni e contusioni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: attualmente si trova ricoverato in rianimazione ed è intubato.Nello schianto sono rimasti feriti anche i due occupanti dell’automobile. Dopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco, probabilmente a causa della fuoriuscita di carburante e delle scintille generate dall’urto, anche se saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’esatta origine dell’incendio.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 dell’Asl di Salerno, con un’automedica e tre ambulanze del VOPI, l’associazione Volontari Pronto Intervento.I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto l’Audi, mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti e trasferito in ospedale tutti e tre gli occupanti dei mezzi coinvolti.La moto, dopo lo scontro, è rimasta gravemente danneggiata, con diversi componenti sparsi sull’asfalto. Pesanti anche i danni riportati dall’automobile, che presenta numerose ammaccature sulla carrozzeria.I Carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e raccolto le prime testimonianze per ricostruire la dinamica dello schianto, stabilire le cause dell’impatto ed eventuali responsabilità.