Auto si ribalta, muore 26enne

il veicolo avrebbe urtato un'automobile parcheggiata prima di perdere il controllo e capovolgersi

Tragico incidente stradale nella serata di ieri lungo la Strada Provinciale 290, nel territorio comunale di Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato un giovane di 26 anni, mentre il ragazzo che viaggiava con lui è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. L'allarme è scattato poco dopo l'incidente, quando sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco: una proveniente dal distaccamento di Teano e l'altra dal distaccamento di Telese, appartenente al Comando provinciale di Benevento.



All'arrivo dei soccorritori, la scena è apparsa particolarmente drammatica. L'auto sulla quale viaggiavano i due giovani era completamente ribaltata al centro della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il veicolo avrebbe urtato un'automobile parcheggiata prima di perdere il controllo e capovolgersi.



L'impatto è stato violentissimo e i due occupanti sono rimasti intrappolati tra le lamiere dell'abitacolo. I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le delicate operazioni di estrazione, lavorando per liberare entrambi i ragazzi.



Uno dei due è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato sul posto prima del trasferimento in ospedale per le cure necessarie. Per il 26enne, invece, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il giovane era già deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente.



Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo. Gli investigatori stanno verificando tutti gli elementi utili per chiarire l'esatta sequenza dei fatti.



La tragedia riporta ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza stradale e sul pesante bilancio di incidenti che continuano a verificarsi sulle strade del territorio casertano.