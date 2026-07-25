Auto si ribalta, a bordo c'era un 30enne

La dinamica dell’incidente resta ora al vaglio delle forze dell’ordine impegnate a chiarire le cause

Grave incidente stradale questa mattina lungo la Strada Provinciale 316a, in località Scigliati, nel territorio comunale di Capaccio Paestum. Il sinistro si è verificato intorno alle 7, quando un’autovettura è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, finendo per ribaltarsi più volte prima di terminare la propria corsa in un terreno agricolo adiacente alla carreggiata. Alla guida della Fiat Stilo si trovava un uomo di circa 30 anni, dipendente del Consorzio di Bonifica di Paestum, che stava raggiungendo il luogo di lavoro. L’impatto è stato molto violento e il veicolo ha riportato ingenti danni, praticamente distrutto a seguito dei numerosi ribaltamenti.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure al conducente prima del trasferimento in ospedale. L’uomo ha riportato diverse fratture agli arti, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: non sarebbe in pericolo di vita.Per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli hanno invece provveduto alla messa in sicurezza dell’area.La dinamica dell’incidente resta ora al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate a chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.