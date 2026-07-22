Auto rubata in pieno giorno davanti a passanti e telecamere

Nel video si vede una Jeep bianca avvicinarsi a una Fiat 500L parcheggiata

È durato poco più di tre minuti il furto di un’automobile avvenuto in pieno giorno in via Colonne, a Giugliano in Campania. L’azione dei ladri è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza e il filmato è stato successivamente diffuso dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli. L’episodio si è verificato intorno alle ore 10 di martedì 21 luglio, davanti all’ufficio postale della zona, in una strada caratterizzata dalla presenza di passanti e veicoli in transito.



Nel video si vede una Jeep bianca avvicinarsi a una Fiat 500L parcheggiata. Secondo quanto emerge dalle immagini, un uomo con il volto coperto sarebbe sceso dal mezzo e, in pochi istanti, sarebbe riuscito ad aprire la portiera dell’auto e a metterla in moto. Poco dopo un complice sarebbe salito al volante, consentendo ai due di allontanarsi rapidamente con il veicolo rubato.



Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica del furto né è noto se sia stata presentata una denuncia formale alle autorità competenti. Restano da chiarire anche eventuali informazioni sulla Jeep utilizzata dai presunti responsabili.



La segnalazione diffusa insieme al filmato riferisce inoltre di una serie di episodi analoghi registrati negli ultimi mesi nello stesso tratto di strada, con circa venti veicoli che sarebbero stati sottratti. In alcuni casi, secondo quanto denunciato, i proprietari sarebbero stati successivamente contattati per la restituzione dell’auto attraverso il cosiddetto “cavallo di ritorno”.



L’episodio ha riacceso le preoccupazioni tra i residenti di Giugliano, che chiedono maggiore attenzione sul fronte dei controlli, soprattutto per episodi che avvengono anche in orari diurni e in zone centrali della città. Le immagini della videosorveglianza potrebbero ora fornire elementi utili alle indagini per risalire agli autori del furto.