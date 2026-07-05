Auto in fiamme, paura sulla Statale

L'allarme ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco

Momenti di paura questa mattina lungo la strada nei pressi dell'uscita di Varcaturo, dove un'autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, attirando l'attenzione di numerosi automobilisti e residenti. Sui social network sono stati in molti a chiedersi cosa stesse accadendo, mentre altri utenti hanno spiegato che l'incendio ha interessato un'auto ferma poco prima dello svincolo di Varcaturo. Le immagini condivise online mostrano diversi automobilisti scesi dai propri veicoli, probabilmente per allontanarsi dalla zona in attesa dell'arrivo dei soccorsi.



L'allarme ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell'incendio per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Il rogo, inoltre, si è esteso anche alla vegetazione ai margini della carreggiata, incendiando la sterpaglia presente lungo la strada e rendendo ancora più complesse le operazioni di spegnimento.



Le cause dell'incendio sono al momento in fase di accertamento. Non risultano, al momento, informazioni su eventuali feriti, mentre il traffico ha inevitabilmente subito rallentamenti per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e le operazioni di bonifica della carreggiata.