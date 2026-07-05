Aurto va sbattere con quattro persone a bordo e si distrugge

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure e verificare le condizioni dei passeggeri

Attimi di paura questa mattina lungo la strada tra Buccino e Auletta, dove si è verificato un incidente autonomo che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida di un’autovettura avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un colpo di sonno, finendo fuori carreggiata e impattando violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.



A bordo del veicolo si trovavano quattro persone. Nonostante la violenza dell’impatto, che ha completamente distrutto l’auto, tutti gli occupanti avrebbero riportato solo conseguenze lievi o comunque non gravi, evitando il peggio.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure e verificare le condizioni dei passeggeri, mentre si sono registrati rallentamenti e disagi alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.