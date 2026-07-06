Asino passeggia tra le strade del centro

L'animale è avanzato senza mostrare segni di agitazione, attirando immediatamente l'attenzione dei presenti

Una scena insolita ha sorpreso residenti e turisti nella notte ad Agropoli, dove un asino ha percorso in totale tranquillità corso Garibaldi, la principale strada della movida cittadina, tra locali affollati, tavolini all'aperto e decine di persone ancora presenti nel centro. L'animale è avanzato senza mostrare segni di agitazione, attirando immediatamente l'attenzione dei presenti. In pochi istanti numerosi passanti hanno estratto gli smartphone per immortalare la curiosa passeggiata, mentre qualcuno osservava divertito e altri seguivano l'asino a distanza per verificare che non corresse alcun pericolo.



Le immagini, condivise sui social network, hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando virali e suscitando centinaia di commenti tra ironia e stupore. Accanto ai tanti messaggi scherzosi, non sono però mancate le preoccupazioni per il benessere dell'animale e per i possibili rischi legati alla sua presenza in una zona molto frequentata.



Al momento non sono state rese note le circostanze che hanno portato l'asino a vagare nel centro cittadino né se sia stato successivamente recuperato dal proprietario o affidato ai servizi competenti. L'episodio, pur senza provocare conseguenze, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza degli animali e delle persone, soprattutto nelle aree urbane più frequentate durante le serate estive.