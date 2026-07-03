Arrivano le telecamere contro le targhe polacche e dell'Est Europa: 83 euro di multa

L’attivazione effettiva delle telecamere avverrà dopo una fase di test e pre-esercizio

A Napoli è partita l’installazione di un nuovo sistema di controllo elettronico su via Marina, dove saranno attivati cinque varchi telematici destinati a sanzionare i veicoli che transitano impropriamente sulle corsie riservate a mezzi pubblici come autobus, tram e taxi. Le apparecchiature, già montate ma non ancora operative, rientrano in un progetto più ampio di monitoraggio della viabilità cittadina e verranno collegate a un sistema automatico di riconoscimento delle targhe, analogo a quello utilizzato per le ZTL. Una volta attive, le telecamere rileveranno le infrazioni e genereranno automaticamente le multe.



La sanzione prevista sarà di 83 euro, ridotta a 58,10 euro più spese di notifica se pagata entro cinque giorni. Il controllo riguarderà l’intero tratto compreso tra la rotonda di via Sant’Erasmo e la zona di Santa Maria di Porto Salvo, coprendo uno degli assi più trafficati della città.



Il sistema sarà in grado di individuare anche i veicoli con targa estera, inclusi quelli polacchi, attraverso l’integrazione con il registro dei mezzi stranieri, che consente l’invio della sanzione al soggetto italiano responsabile.



Secondo l’amministrazione comunale, l’obiettivo è ridurre le violazioni che rallentano il trasporto pubblico e aumentano il rischio di incidenti lungo le corsie preferenziali. L’attivazione effettiva delle telecamere avverrà dopo una fase di test e pre-esercizio, prevista una volta completati i lavori infrastrutturali in corso sull’area.