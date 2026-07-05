Arresti, denunce e sequestri durante i controlli nella movida

Nel corso del servizio interforze sono state identificate 76 persone e sottoposti a controllo 31 veicoli

Controlli straordinari nel quartiere di Bagnoli e nelle aree della movida dell'ovest di Napoli, dove i carabinieri hanno intensificato le verifiche con l'obiettivo di contrastare criminalità, spaccio di droga e violazioni al Codice della strada. L'operazione, condotta in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e i medici dell'Asl Napoli 1 Centro, ha portato a un arresto, sei denunce e decine di sanzioni amministrative. Nel corso del servizio interforze sono state identificate 76 persone e sottoposti a controllo 31 veicoli. Gli accertamenti hanno inoltre portato alla contestazione di 56 infrazioni al Codice della strada, mentre quattro persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale.



L'intervento più significativo ha riguardato un uomo di 38 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I militari lo hanno sorpreso all'interno dell'androne del condominio in cui risiede e, nel corso della perquisizione, hanno rinvenuto circa 300 grammi di hashish e 185 grammi di marijuana. Sequestrati anche un bilancino di precisione e diverso materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi.



Per il trentottenne è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.



L'attività di controllo ha portato anche alla denuncia di sei persone. Tra queste figura un uomo sorpreso nel territorio del Comune di Napoli nonostante fosse destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno. Un'altra persona è stata denunciata per aver violato il Dacur, il provvedimento che vieta l'accesso e la permanenza in specifiche aree urbane.



Nel corso dell'operazione sono stati inoltre individuati due uomini che esercitavano abusivamente l'attività di parcheggiatore, motivo per cui sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.



Altri due automobilisti dovranno invece rispondere dell'accusa di guida in stato di ebbrezza. Per entrambi è scattato anche il ritiro della patente di guida, come previsto dalla normativa vigente.



Parallelamente ai controlli di polizia, sono state effettuate ispezioni amministrative e igienico-sanitarie in tre attività commerciali della zona, grazie alla collaborazione tra i carabinieri e il personale dell'Asl Napoli 1 Centro. Le verifiche rientrano nel più ampio piano predisposto dalle forze dell'ordine per garantire maggiore sicurezza nelle aree della movida e assicurare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e della legalità.