Arrestano 16enne, carabinieri circondati

Le operazioni di arresto sono state però rese particolarmente difficili dall'arrivo di numerose persone

Momenti di forte tensione a Licola Mare, frazione del comune di Giugliano in Campania, dove un intervento dei carabinieri per il controllo di un gruppo di giovani si è concluso con l'arresto di un ragazzo di 16 anni e con il tentativo, da parte di numerose persone presenti, di impedirne il fermo. L'episodio è avvenuto intorno alle 20 durante un servizio di pattugliamento svolto dai militari della Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito, i militari hanno notato un gruppo di ragazzi in strada e hanno deciso di procedere a un controllo. Alla vista delle divise, uno dei giovani si è dato improvvisamente alla fuga, facendo scattare un breve inseguimento.Il sedicenne è stato raggiunto e bloccato dopo poche decine di metri. La successiva perquisizione personale avrebbe chiarito il motivo del tentativo di sottrarsi al controllo. I carabinieri hanno infatti trovato in suo possesso un contenitore metallico per caramelle appositamente modificato per occultare sostanze stupefacenti.All'interno della scatola, rivestita con nastro adesivo e dotata di due calamite, erano nascoste quattro dosi di cocaina, quattro dosi di crack e due dosi di hashish. Secondo gli accertamenti effettuati dai militari, il sistema era stato progettato per essere fissato sotto uno scooter grazie ai magneti, consentendo così di trasportare la droga senza destare sospetti durante eventuali controlli superficiali delle forze dell'ordine.Le operazioni di arresto sono state però rese particolarmente difficili dall'arrivo di numerose persone. Una ventina tra adulti e giovani si sarebbe infatti avvicinata ai carabinieri nel tentativo di ostacolare l'intervento e favorire la fuga del sedicenne.Nel frattempo, lo stesso ragazzo avrebbe opposto resistenza, cercando di divincolarsi e colpendo con alcuni calci l'automobile di servizio nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari. Nonostante i momenti di forte tensione, i carabinieri sono riusciti a completare l'arresto e a riportare la situazione sotto controllo.Al termine delle formalità di rito, il minorenne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile.Parallelamente, sono state avviate ulteriori indagini per identificare tutte le persone che avrebbero tentato di impedire l'arresto. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze ed esaminando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per individuare i componenti del gruppo che avrebbe cercato di ostacolare l'operato delle forze dell'ordine. Resta fermo che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità saranno accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.