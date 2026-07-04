Anziani investiti da uno scooter sulle strisce pedonali

L’impatto è stato violento e i due pedoni sono caduti rovinosamente sull’asfalto, riportando traumi e diverse lesioni

Momenti di grande apprensione si sono registrati nella serata di ieri ad Agropoli, dove due persone sono rimaste ferite dopo essere state investite da un motociclo nel pieno centro abitato. L’episodio è avvenuto poco prima delle 22 in via della Libertà, una delle strade più trafficate della zona. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 81 anni insieme a un familiare stava attraversando la carreggiata utilizzando le strisce pedonali quando è sopraggiunta una Vespa, guidata da un ragazzo minorenne, che li ha travolti in pieno.



L’impatto è stato violento e i due pedoni sono caduti rovinosamente sull’asfalto, riportando traumi e diverse lesioni. La scena ha immediatamente richiamato l’attenzione di alcuni presenti che hanno allertato i soccorsi.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze della Croce Rossa e il supporto dell’automedica. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.



Le forze della Polizia Municipale di Agropoli hanno effettuato i rilievi necessari e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.