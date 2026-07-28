Annega nel laghetto in Campania

L'area è stata transennata per consentire agli investigatori di effettuare tutti i rilievi necessari

Tragedia a Triflisco, frazione del Comune di Bellona, in provincia di Caserta, dove un uomo è stato trovato morto nelle acque del laghetto della località. La scoperta è avvenuta circa mezz'ora prima dell'intervento dei soccorsi, facendo scattare immediatamente l'allarme. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota dalle autorità. Al momento restano da chiarire le circostanze del decesso e nessuna ipotesi viene esclusa. Gli investigatori stanno verificando se si sia trattato di un gesto volontario oppure se l'uomo possa essere stato colto da un improvviso malore che ne avrebbe provocato l'annegamento.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il nucleo sommozzatori dei pompieri, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo. Secondo una prima ricostruzione, il cadavere era rimasto incastrato tra la vegetazione e le alghe presenti sul fondale dello specchio d'acqua, rendendo particolarmente complesse le operazioni di recupero.L'area è stata transennata per consentire agli investigatori di effettuare tutti i rilievi necessari. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine e gli eventuali esami disposti dall'autorità giudiziaria a chiarire le cause della morte e a ricostruire con esattezza quanto accaduto.La comunità di Bellona è sotto choc per l'accaduto, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.