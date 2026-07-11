Ancora almeno due settimane di caldo estremo

l'Italia si prepara quindi ad affrontare una nuova fiammata di lunga durata, destinata a raggiungere almeno i quindici giorni consecutivi

L'Italia continua a fare i conti con un'estate dominata dal caldo estremo. Sono ormai 48 i giorni consecutivi con temperature superiori alla media stagionale e la terza ondata di calore africano non sembra intenzionata a lasciare spazio a un vero cambio di scenario. Gli ultimi aggiornamenti meteorologici confermano infatti una nuova fase di forte rialzo termico, con valori destinati a raggiungere punte vicine ai 40 gradi e una situazione di caldo intenso che potrebbe protrarsi almeno fino a giovedì 23 luglio.Le speranze di un rapido abbassamento delle temperature, attese nei giorni scorsi come possibile soluzione alla lunga fase rovente, sembrano essere state ridimensionate dai modelli previsionali. La fine dell'ondata di calore, inizialmente ipotizzata per il 20 luglio, è stata progressivamente spostata più avanti: l'anticiclone africano continuerà a dominare gran parte del Mediterraneo e manterrà condizioni di caldo persistente su buona parte della Penisola.Secondo le previsioni, l'Italia si prepara quindi ad affrontare una nuova fiammata di lunga durata, destinata a raggiungere almeno i quindici giorni consecutivi, con caratteristiche simili alla seconda ondata di caldo dell'estate, registrata tra il 17 giugno e il primo luglio.Il quadro meteorologico è destinato a peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni, con temperature in progressivo aumento soprattutto a partire da domani. Già nel breve periodo i valori resteranno ampiamente sopra la norma: nelle ultime ore il primato del caldo è stato registrato in Toscana e Campania, con Firenze arrivata a 37 gradi, mentre Benevento e Caserta hanno raggiunto i 36 gradi.Il prossimo fine settimana porterà un ulteriore aumento termico, soprattutto in Sardegna, dove alcune località potrebbero avvicinarsi alla soglia dei 40 gradi. Oristano, in particolare, è attesa intorno ai 39 gradi. Il caldo intenso interesserà anche il resto del Sud, con Foggia prevista a 37 gradi e Benevento ancora sui 36, mentre al Centro la situazione sarà particolarmente pesante in città come Firenze, Pistoia, Prato e Terni, tutte vicine ai 36 gradi nelle ore più calde.La fase più critica, però, è attesa dall'inizio della prossima settimana. Da lunedì l'anticiclone africano potrebbe spingere ulteriormente verso l'alto i valori termici, con il picco previsto intorno a giovedì 16 luglio.Le previsioni delineano uno scenario di caldo eccezionale per numerose città italiane: in Sardegna si potranno raggiungere i 40 gradi a Oristano e Nuoro, mentre Firenze e Terni potrebbero arrivare a 39 gradi. Temperature fino a 38 gradi sono previste in diverse aree del Centro-Nord e del Mezzogiorno, tra cui Bologna, Ferrara, Foggia, Mantova, Modena, Parma, Pavia e Piacenza.Anche le grandi città saranno coinvolte dalla nuova ondata: Roma e Milano potrebbero sfiorare i 37-38 gradi, con condizioni particolarmente difficili soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando l'elevata temperatura sarà accompagnata dalla persistente sensazione di afa.Gli esperti invitano quindi alla prudenza, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, che potrebbero risentire maggiormente degli effetti di una fase di caldo così lunga e intensa. L'ondata africana proseguirà ancora per diversi giorni, confermando un'estate caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate e da una prolungata assenza di vere pause rinfrescanti.