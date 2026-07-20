Aggredisce moglie e figli con un martello da muratore

Al termine delle procedure di rito, il fermato è stato trasferito presso la casa circondariale di Poggioreale

Momenti di grande concitazione a Calvizzano, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri al termine di un intervento scattato per una violenta lite familiare. L’episodio è avvenuto venerdì scorso in un’abitazione di via Vittorio Emanuele III, dove i militari della Stazione di Calvizzano, coordinati dal Maresciallo Maggiore Pietro De Stasio, sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto. L’allarme è arrivato intorno alle 13:30. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’interno della casa era in corso una situazione di forte tensione, con una discussione degenerata in un contesto familiare. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a bloccare un uomo di origine ucraina, evitando ulteriori conseguenze e mettendo in sicurezza le numerose persone presenti nell’abitazione.



Durante l’intervento i militari hanno sequestrato anche un grosso martello da muratore, ritenuto un’arma impropria e acquisito agli atti dell’indagine per gli accertamenti del caso.



Nei confronti dell’uomo vengono contestate, in questa fase, le ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari, aggravati dalla presenza di minori e dall’utilizzo dell’oggetto ritenuto idoneo a offendere. Al termine delle procedure di rito, il fermato è stato trasferito presso la casa circondariale di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Come previsto dalla legge, le accuse formulate nei confronti dell’indagato dovranno essere confermate nel corso del procedimento giudiziario e la responsabilità potrà essere stabilita solo con una sentenza definitiva.