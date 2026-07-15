Aggredisce l'autista del bus: "Portami a Napoli o ti uccido"

Gli agenti sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno bloccato l'uomo, evitando conseguenze più gravi

Nuovo episodio di violenza ai danni del personale del trasporto pubblico. Nella serata del 14 luglio un autista di Air Campania è stato minacciato e ha rischiato di essere aggredito durante una corsa della linea Foggia-Napoli. L'episodio si è verificato alla fermata situata nei pressi del centro commerciale Mongolfiera di Foggia. Secondo quanto ricostruito, un uomo, subito dopo essere salito a bordo del pullman, avrebbe iniziato a rivolgere pesanti minacce al conducente, pretendendo di essere accompagnato fino a Napoli.La situazione è rapidamente degenerata. L'uomo avrebbe pronunciato frasi intimidatorie nei confronti dell'autista, arrivando anche a minacciarlo di morte, per poi tentare un'aggressione fisica. Il conducente avrebbe cercato di mantenere la calma e di gestire la situazione senza mettere a rischio l'incolumità degli altri passeggeri, ma il comportamento dell'aggressore sarebbe proseguito con atti di vandalismo all'interno del mezzo, provocando anche danni all'autobus.Resosi conto della gravità della situazione, l'autista ha immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno bloccato l'uomo, evitando conseguenze più gravi e ripristinando le condizioni di sicurezza.Sull'accaduto è intervenuto anche l'amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia, che ha espresso solidarietà e vicinanza al dipendente coinvolto.«Non possiamo accettare che minacce e aggressioni diventino parte della quotidianità di chi svolge un servizio pubblico essenziale», ha dichiarato Acconcia, ringraziando le forze dell'ordine per la rapidità dell'intervento. Il vertice dell'azienda ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e di tutela del personale viaggiante, sottolineando come episodi di questo genere rappresentino un problema sempre più frequente nel settore del trasporto pubblico.L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico locale, sempre più spesso vittime di minacce, aggressioni verbali e fisiche durante lo svolgimento del proprio lavoro. Le organizzazioni di categoria e le aziende del settore continuano a chiedere interventi concreti per garantire maggiore protezione agli autisti e a tutto il personale impegnato quotidianamente al servizio dei cittadini.