Affonda barca nella Grotta Azzurra di Capri

I passeggeri sono stati messi in salvo grazie al tempestivo intervento dell'equipaggio di un altro gozzo

Momenti di paura nella Grotta Azzurra di Capri, dove un'imbarcazione con a bordo alcuni turisti americani ha urtato la parete rocciosa durante la visita, iniziando a imbarcare acqua e rischiando di affondare. Secondo quanto ricostruito, l'incidente si sarebbe verificato nei giorni scorsi. I passeggeri sono stati messi in salvo grazie al tempestivo intervento dell'equipaggio di un altro gozzo presente nelle vicinanze, che ha consentito loro di abbandonare l'imbarcazione in difficoltà. La vicenda è stata rilanciata dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso sui social il video pubblicato dalla travel creator americana Sherina Welch, presente a bordo durante l'incidente.



«Pensavamo di restare intrappolati», ha raccontato una turista statunitense, spiegando che il gruppo si è reso conto del pericolo quando la barca ha urtato la parte superiore della grotta. L'impatto avrebbe provocato l'ingresso di acqua nell'imbarcazione, lasciando i passeggeri completamente bagnati e in forte stato di agitazione.



Secondo il racconto della turista, nonostante la situazione, il conducente avrebbe inizialmente proseguito la visita. «Continuava a cantare e remare, mostrandoci la grotta, mentre noi eravamo fradici, confusi e spaventati», ha riferito.



Il momento più critico sarebbe durato solo pochi minuti, ma i passeggeri lo hanno vissuto con grande apprensione. Il pericolo è terminato quando un'altra guida della Grotta Azzurra ha raggiunto l'imbarcazione e ha trasferito in sicurezza i turisti sul proprio gozzo. Poco dopo, la barca incidentata è affondata.



Al momento non si registrano feriti.



La dinamica dell'accaduto non è stata ancora chiarita. Dalle immagini diffuse sui social, il livello dell'acqua all'interno della Grotta Azzurra sembrerebbe particolarmente elevato, probabilmente a causa dell'alta marea, una condizione che può rendere più difficoltosa la navigazione in uno spazio così ristretto.



Sull'episodio è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto maggiore attenzione nella gestione delle escursioni all'interno della Grotta Azzurra, sollecitando verifiche sulle condizioni di sicurezza del servizio.