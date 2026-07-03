Acquista il pellet online, ma è una truffa

Una volta incassato il denaro, i presunti venditori avrebbero interrotto ogni contatto

Due uomini di 51 e 52 anni, residenti in provincia di Napoli e già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri di Corinaldo, in provincia di Ancona, con l'accusa di truffa ai danni di un'acquirente. L'indagine è scattata dopo la denuncia presentata da una donna che aveva cercato di acquistare online due bancali di pellet, attirata da un'offerta particolarmente conveniente. Dopo aver concordato il prezzo di 420 euro, la vittima ha effettuato due bonifici bancari, senza però ricevere la merce. Una volta incassato il denaro, i presunti venditori avrebbero interrotto ogni contatto, rendendosi irreperibili.



Gli accertamenti svolti dai militari, attraverso verifiche tecniche e bancarie, hanno consentito di identificare i due presunti responsabili, che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.



L'episodio rappresenta un nuovo richiamo alla prudenza negli acquisti online. Tra i principali segnali di allarme figurano offerte con prezzi eccessivamente bassi rispetto al mercato. Prima di effettuare un pagamento è consigliabile verificare l'affidabilità del venditore, consultare recensioni e accertarsi della genuinità del sito internet utilizzato.