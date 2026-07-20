Accoltellato davanti al bar, è in fin di vita

Le ricerche sono scattate immediatamente e, poche ore dopo, i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile

Una violenta lite scoppiata nella notte in via Pastore, nei pressi di un bar di Battipaglia, si è trasformata in un grave episodio di sangue. Un giovane di nazionalità gambiana è stato accoltellato all'addome al culmine del diverbio ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata.Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, durante la discussione un cittadino di nazionalità rumena avrebbe estratto un coltello, colpendo il giovane prima di allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione.Le ricerche sono scattate immediatamente e, poche ore dopo, i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile a Eboli, all'interno dell'abitazione della fidanzata. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Salerno-Fuorni, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire il movente della lite e ricostruire con esattezza tutte le fasi che hanno portato all'accoltellamento. Saranno fondamentali anche le testimonianze delle persone presenti e gli eventuali filmati degli impianti di videosorveglianza della zona.Come previsto dalla legge, la responsabilità penale dell'uomo arrestato dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario e fino a eventuale sentenza definitiva vale il principio di presunzione di innocenza.