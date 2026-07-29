Accoltellato alle spalle senza motivo davanti alla famiglia

Gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccolto le testimonianze delle persone

Un'aggressione improvvisa e senza apparente motivo ha sconvolto Villalba di Guidonia, alle porte di Roma. Un uomo di 43 anni di origine tunisina è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio ai danni di un residente di Tivoli. L'episodio risale alla serata del 9 luglio scorso. La vittima si trovava all'esterno di un'attività commerciale, mentre la moglie e i due figli erano entrati per fare acquisti. In quel momento, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato avvicinato alle spalle da uno sconosciuto che, senza alcun motivo evidente, lo avrebbe colpito con un coltello alla schiena.A lanciare l'allarme è stata proprio la moglie dell'uomo, che ha chiamato immediatamente i soccorsi. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Dopo una fase iniziale particolarmente critica, è riuscita a superare il pericolo.Le indagini sono state avviate dalla Squadra Mobile di Roma sotto il coordinamento della Procura di Tivoli. Gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccolto le testimonianze delle persone che avevano assistito ai momenti successivi all'aggressione.Proprio alcuni fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza avrebbero consentito di ricostruire la dinamica dell'attacco, mostrando il presunto responsabile mentre estraeva un coltello e colpiva la vittima alle spalle.Gli elementi raccolti hanno portato il gip a emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 43enne, contestandogli il reato di tentato omicidio aggravato dall'aver agito per futili motivi.Dopo le ricerche condotte dagli agenti della Squadra Mobile, l'uomo è stato rintracciato nella zona de La Rustica, dove sarebbe stato fermato mentre tentava un'ulteriore fuga.L'inchiesta prosegue per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto e ricostruire il movente di un'aggressione che, secondo gli investigatori, sarebbe maturata senza una ragione apparente.