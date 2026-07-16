Accoltellato al volto per rapina

I militari dell'Arma stanno ora raccogliendo elementi utili per chiarire ogni dettaglio della vicenda

Rapina nella notte in via Acton, nel cuore di Napoli, dove un uomo di 34 anni è rimasto ferito al volto durante un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile. La vittima, un cittadino indiano senza fissa dimora, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, sarebbe stata avvicinata da un uomo di origine nordafricana che gli avrebbe sottratto il telefono cellulare e circa 200 euro in contanti.



Dopo essersi impossessato del denaro e del dispositivo, l'aggressore avrebbe colpito il 34enne al volto utilizzando un coltello, provocandogli una ferita che ha richiesto l'intervento dei soccorsi.



La vittima è stata trasportata all'ospedale Pellegrini di Napoli, dove i sanitari hanno provveduto alle cure necessarie. Dopo gli accertamenti medici, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni.



I militari dell'Arma stanno ora raccogliendo elementi utili per chiarire ogni dettaglio della vicenda, verificare la sequenza degli eventi e risalire all'identità del presunto autore della rapina. Gli accertamenti proseguono anche attraverso l'eventuale acquisizione di immagini di videosorveglianza presenti nella zona.