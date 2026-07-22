Accoltella una coppia, poi uccide a coltellate un 25enne

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestargli soccorso, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare

Tragedia nel pomeriggio a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, dove un giovane di 25 anni è stato ucciso al termine di una violenta aggressione avvenuta in strada. Nell'episodio è rimasta gravemente ferita anche la ragazza che si trovava con la vittima. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 25enne sarebbe stato investito da un'automobile mentre era in compagnia della giovane. L'uomo alla guida del veicolo sarebbe poi sceso dall'auto e lo avrebbe colpito ripetutamente con un coltello.



Le ferite riportate dal ragazzo si sono rivelate gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestargli soccorso, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.



Nel corso dell'aggressione è rimasta ferita anche la ragazza che era insieme alla vittima. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato gravi traumi agli arti inferiori ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Cagliari, dove è ricoverata.



Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente dell'omicidio e verificare i rapporti tra le persone coinvolte.



Al momento non vengono escluse diverse ipotesi investigative, mentre proseguono gli accertamenti e la raccolta delle testimonianze utili a fare piena luce sulla vicenda.