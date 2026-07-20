Accoltella il padre e ferisce la mamma ed il fratello

Determinante per evitare conseguenze ancora più gravi è stato l'intervento di un vicino di casa

Una serata di ordinaria quotidianità si è trasformata in un incubo a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, dove una violenta aggressione avvenuta all'interno di una famiglia ha rischiato di concludersi in tragedia. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio, sequestro di persona e lesioni personali, al termine di una furiosa escalation di violenza che ha coinvolto il padre, la madre e il fratello.Determinante per evitare conseguenze ancora più gravi è stato l'intervento di un vicino di casa che, resosi conto di quanto stava accadendo, ha allertato immediatamente il 112 e, con grande coraggio, è riuscito a bloccare il 47enne fino all'arrivo dei militari dell'Arma.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Cesa, l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe inizialmente costretto il padre a salire sulla propria automobile sotto la minaccia di un coltello. Durante il tragitto lo avrebbe aggredito ripetutamente, colpendolo con l'arma da taglio. La vittima, nonostante le ferite riportate, è riuscita a reagire e a sottrarsi all'aggressione, riuscendo così a salvarsi.La furia del 47enne, però, non si è fermata. Tornato nell'abitazione dove vive con i familiari, avrebbe rivolto la propria aggressività contro la madre e il fratello, colpendoli e seminando il panico all'interno dell'appartamento. Solo il tempestivo intervento del vicino ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, l'uomo avrebbe opposto una violenta resistenza, aggredendo anche i militari con calci e pugni. Dopo alcuni momenti di tensione è stato definitivamente bloccato, disarmato e condotto in caserma, per poi essere trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.Il padre del 47enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno. I medici gli hanno riscontrato diverse ferite da taglio alle mani e al collo. Fortunatamente le sue condizioni non sono state giudicate gravi e non sarebbe in pericolo di vita.La madre e il fratello dell'arrestato hanno riportato ecchimosi e lesioni lacero-contuse, curate dai sanitari. Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno sequestrato il coltello utilizzato durante l'aggressione e l'autovettura impiegata nelle prime fasi della vicenda, mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione ogni dettaglio dell'accaduto.