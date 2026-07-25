Abusa di una donna nell'ascensore del centro commerciale

Dopo l'accaduto è scattato l'allarme e sono state avviate le attività investigative per identificare il responsabile

Un nuovo incidente sul lavoro riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La vittima è Paolo Roccoli, operaio di 47 anni, deceduto nel pomeriggio di giovedì a Roma dopo essere rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice durante un intervento di manutenzione. Sono in corso le indagini per fare piena luce su una presunta tentata violenza sessuale avvenuta ad Avellino all'interno di un ascensore di un centro commerciale. La vittima sarebbe una donna di 60 anni, di nazionalità ucraina, che ha raccontato agli investigatori di essere stata aggredita da un uomo mentre si trovava da sola nella cabina.L'episodio sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Secondo la ricostruzione fornita dalla donna, l'aggressore avrebbe tentato di avvicinarla con l'intenzione di abusare di lei. La sessantenne, però, avrebbe reagito con decisione, riuscendo a opporsi al tentativo e a mettere in difficoltà l'uomo, che alla fine sarebbe stato costretto ad allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.Dopo l'accaduto è scattato l'allarme e sono state avviate le attività investigative per identificare il responsabile. Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti, partendo dal racconto della donna e dalle eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella struttura commerciale.Le forze dell'ordine stanno inoltre effettuando verifiche per individuare eventuali testimonianze e ricostruire con precisione ogni fase dell'aggressione, dalla presenza dell'uomo all'interno del centro commerciale fino alla sua fuga dopo il tentativo fallito.La vicenda ha destato forte preoccupazione tra i frequentatori della struttura e riporta l'attenzione sul tema della sicurezza negli spazi pubblici, in particolare nelle aree comuni dove episodi di questo tipo possono verificarsi in pochi istanti.La donna, dopo aver denunciato quanto accaduto, è stata assistita e ascoltata dagli investigatori. Saranno ora gli accertamenti in corso a chiarire la dinamica dell'episodio e a consentire, eventualmente, di risalire all'identità dell'uomo accusato del tentativo di violenza.