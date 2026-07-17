Abbandona rifiuti e anche il cane in strada

impaurito e in difficoltà, è rimasto solo a bordo strada mentre l'uomo si allontanava

Ha abbandonato rifiuti pericolosi lungo la strada e subito dopo ha lasciato anche un cucciolo di cane di pochi mesi, allontanandosi rapidamente. Ma non sapeva di essere stato ripreso dalle telecamere del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, installate proprio in una zona già segnalata per frequenti episodi di sversamento abusivo. L'episodio è avvenuto a Giugliano in Campania, nell'hinterland napoletano. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe accostato il proprio veicolo sul ciglio della strada e avrebbe scaricato diversi materiali di scarto, tra cui anche rifiuti classificati come pericolosi.



Poco dopo avrebbe lasciato sul posto anche un cucciolo di pochi mesi, che, impaurito e in difficoltà, è rimasto solo a bordo strada mentre l'uomo si allontanava.



Dopo aver visionato le immagini delle telecamere, i Carabinieri Forestali sono intervenuti insieme a un'ambulanza veterinaria per soccorrere l'animale. Il cane è stato trovato in condizioni critiche, affetto da denutrizione e disidratazione. Dopo le prime cure è stato affidato ai veterinari dell'Asl del Frullone e, una volta completato il percorso sanitario, potrà essere destinato all'adozione.



Gli accertamenti sui materiali abbandonati hanno inoltre confermato la presenza di rifiuti pericolosi. I militari sono riusciti a identificare il responsabile, risultato titolare di una ditta di costruzioni con sede a Bacoli.



Per l'uomo è scattata la denuncia per abbandono di animali e abbandono di rifiuti pericolosi. Nei suoi confronti sono state inoltre applicate le sanzioni previste e disposto il ritiro della patente.



L'intervento dei Carabinieri Forestali ha consentito così di mettere in salvo il cucciolo e di risalire all'autore di un doppio abbandono avvenuto ai danni dell'ambiente e di un animale indifeso.