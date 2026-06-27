Vuole attivare una prepagata con documenti falsi, arrestato

Dopo le formalità di rito è stato condotto in camera di sicurezza ed è ora in attesa di giudizio

Un uomo di 46 anni, originario di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, con l’accusa di possesso e utilizzo di documenti falsi. L’episodio è avvenuto all’interno dell’ufficio postale di via Bachelet, dove l’uomo si sarebbe presentato nel tentativo di attivare una carta prepagata utilizzando documenti contraffatti intestati a un’altra persona, un uomo classe 1962. Il comportamento sospetto ha insospettito il personale, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato i primi controlli e verificato la reale identità del 46enne, accertando l’uso di documentazione non autentica.



A quel punto per l’uomo è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito è stato condotto in camera di sicurezza ed è ora in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per chiarire l’eventuale provenienza dei documenti falsificati e verificare se il 46enne possa essere coinvolto in altri episodi simili.