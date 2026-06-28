Terribile incidente sulla Statale: muore il padre, gravi mamma e tre figli

La moglie e i tre bambini sono stati estratti dalle lamiere e affidati ai sanitari del 118

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada statale 106, nei pressi della Raffineria Eni, alla periferia di Taranto. Il bilancio è pesantissimo: un uomo ha perso la vita, mentre la moglie e i tre figli piccoli sono rimasti gravemente feriti. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la famiglia viaggiava a bordo di una Lancia quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si è scontrato frontalmente con una Ford Mustang GT. L'impatto è stato devastante. Il conducente della Lancia è morto sul colpo o poco dopo l'arrivo dei soccorsi, nonostante i disperati tentativi del personale sanitario di salvargli la vita.



La moglie e i tre bambini sono stati estratti dalle lamiere e affidati ai sanitari del 118, che li hanno trasportati d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le loro condizioni sono giudicate serie. In particolare, la prognosi resta riservata per la donna e per una delle bambine che viaggiava sul sedile posteriore dell'auto.



Anche il conducente della Ford Mustang è rimasto ferito ed è stato trasferito all'ospedale San Pio di Castellaneta per ricevere le cure necessarie.



La violenza dello scontro è apparsa evidente fin dai primi momenti: la Lancia è stata completamente distrutta e il motore è stato sbalzato fuori dal vano anteriore, finendo a diversi metri di distanza. Una scena che ha subito fatto comprendere ai soccorritori la gravità dell'incidente.



I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco in servizio presso la Raffineria Eni, seguiti da diverse ambulanze del 118. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l'area durante le operazioni di soccorso.



La circolazione lungo il tratto della Statale 106 interessato dal sinistro ha subito pesanti rallentamenti per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici.



Le indagini sono ora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.