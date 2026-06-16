Vigili e ausiliari investiti da auto in retromarcia

L’impatto ha provocato momenti di forte tensione e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi per la lavoratrice coinvolta

A Napoli si è verificato un nuovo episodio di violenza ai danni di personale impegnato nei controlli sulla sosta e nella verifica dei contrassegni per disabili. A denunciarlo è la UILTRASPORTI Campania, che parla di un’aggressione avvenuta durante un servizio congiunto svolto da ausiliari del traffico di ANM e agenti della Polizia Locale. Secondo quanto ricostruito dal sindacato, l’intervento si è svolto nell’area di via Filangieri Candida Gonzaga, dove il personale era impegnato in controlli ordinari sulle vetture in sosta e sulla corretta esposizione dei permessi di parcheggio. Durante la verifica di un’auto in cui era esposto un contrassegno per disabili, la situazione sarebbe rapidamente degenerata.



Il Segretario Generale della UILTRASPORTI Campania, Pierino Ferraiuolo, ha spiegato che il conducente del veicolo sottoposto a controllo avrebbe reagito in modo ostile alle procedure di accertamento. L’uomo, sempre secondo la denuncia, sarebbe poi salito a bordo dell’auto nel tentativo di allontanarsi, mettendo in atto una manovra improvvisa in retromarcia che avrebbe investito due agenti della Polizia Locale e un’ausiliaria del traffico ANM.



L’impatto ha provocato momenti di forte tensione e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi per la lavoratrice coinvolta, successivamente assistita dal personale sanitario. Le sue condizioni hanno richiesto cure mediche, mentre gli agenti feriti avrebbero riportato contusioni a seguito dell’urto.



L’episodio ha suscitato una forte reazione da parte del sindacato, che ha espresso solidarietà e vicinanza agli operatori coinvolti, sottolineando ancora una volta i rischi legati alle attività di controllo sul territorio urbano. Secondo la UILTRASPORTI, si tratta dell’ennesimo caso di aggressione nei confronti di personale impegnato nel garantire il rispetto delle regole della sosta e della mobilità cittadina.



Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti per valutare eventuali responsabilità e accertare le eventuali violazioni commesse durante l’episodio.