Bimba di 7 anni muore in spiaggia

Immediata la reazione dei presenti che hanno tentato di prestare i primi soccorsi e di rianimare la bambina

Una tranquilla giornata al mare con la famiglia si è trasformata in una tragedia a Licata, nell'Agrigentino, dove una bambina di 7 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un improvviso malore sulla spiaggia di Marianello. La piccola, originaria di Ravanusa, si trovava in riva al mare insieme ai familiari quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è improvvisamente accasciata tra la battigia e l'acqua sotto gli occhi attoniti dei parenti e degli altri bagnanti presenti.



Immediata la reazione dei presenti che hanno tentato di prestare i primi soccorsi e di rianimare la bambina, mentre veniva lanciato l'allarme ai servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione, trovandosi però fin da subito di fronte a un quadro clinico estremamente grave.



Per lunghi minuti i soccorritori hanno lavorato sulla spiaggia nel tentativo di stabilizzare la piccola e consentirne il trasferimento in ospedale. Vista la criticità della situazione, la centrale operativa ha disposto anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato nell'area portuale di Licata. La bambina è stata quindi trasportata in ambulanza fino al punto di imbarco e affidata all'equipe medica del velivolo diretta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.



La corsa contro il tempo, purtroppo, non è bastata. Durante il trasporto aereo le condizioni della minore sono ulteriormente peggiorate fino al decesso, avvenuto prima che l'elicottero potesse raggiungere il nosocomio nisseno.



Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera, incaricati di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire l'accaduto. Informata dell'episodio anche l'Autorità giudiziaria. Il pubblico ministero di turno della Procura di Agrigento valuterà nelle prossime ore eventuali ulteriori accertamenti per chiarire le cause del malore che ha strappato la vita alla bambina.



La notizia ha profondamente scosso le comunità di Licata e Ravanusa, unite dal dolore per una tragedia che ha lasciato sgomento familiari, amici e quanti hanno assistito ai disperati tentativi di salvare la piccola.