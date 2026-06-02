Va a sbattere con il Quad in una vetrina: arriva l'elisoccorso

il mezzo avrebbe anche sfiorato una donna che stava passeggiando sul marciapiede in quel momento

Momenti di forte apprensione a Sala Consilina, dove un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto lungo via Don Luigi Sturzo. Il conducente, un professionista residente in zona, era alla guida di un quad quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato, il quad è finito fuori dalla carreggiata andando a impattare violentemente contro la vetrina di un bar situato lungo la strada. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni alla struttura commerciale, oltre a causare il ferimento del conducente.

Tragedia sfiorata sul marciapiede

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe anche sfiorato una donna che stava passeggiando sul marciapiede in quel momento. La passante, fortunatamente, non sarebbe stata colpita, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.

L'incidente ha attirato immediatamente l'attenzione dei residenti e delle persone presenti nella zona, che hanno allertato i soccorsi pochi istanti dopo lo schianto.

Immediato l'intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 55enne. Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito particolarmente serie, tanto da rendere necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale "Luigi Curto" di Polla.

Dopo una prima valutazione clinica, i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso presso un ospedale di Salerno, dove il paziente è stato affidato alle cure specialistiche necessarie per il trattamento delle gravi lesioni riportate nell'impatto.

Accertamenti sulla dinamica

Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del quad. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal guasto meccanico a un improvviso malore, fino a una semplice perdita di aderenza del mezzo.

L'episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini di Sala Consilina, soprattutto perché l'incidente si è verificato in una zona frequentata da pedoni e attività commerciali. Solo per una fortunata coincidenza non si registrano altri feriti oltre al conducente del quad.

Le indagini proseguono mentre la comunità segue con apprensione l'evolversi delle condizioni del 55enne ricoverato in ospedale.