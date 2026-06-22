Va a fuoco autocarro che trasporta vitelli

Particolare attenzione è stata dedicata alla salvaguardia degli animali trasportati

Momenti di apprensione lungo le strade dell’Alta Irpinia, dove un incendio ha coinvolto un autotreno in transito nel territorio comunale di Bisaccia, in provincia di Avellino. Il mezzo pesante, diretto verso Rocca San Felice, trasportava un carico di vitelli quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L’emergenza si è verificata nei pressi del bivio per Andretta, in un tratto particolarmente frequentato della viabilità locale. L’autista del camion, accortosi del principio d’incendio, ha immediatamente fermato il veicolo e lanciato l’allarme, evitando conseguenze potenzialmente ancora più gravi.



Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino proveniente dal Distaccamento di Bisaccia, che ha raggiunto rapidamente l’area interessata dall’emergenza. I pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del mezzo, lavorando per contenere il rogo ed evitare che le fiamme potessero estendersi ulteriormente.



Particolare attenzione è stata dedicata alla salvaguardia degli animali trasportati. Il carico era composto da vitelli destinati al trasferimento verso un’altra località della provincia e le operazioni di soccorso si sono concentrate anche sulla loro protezione durante le fasi più critiche dell’intervento.



L’incendio ha provocato momenti di forte preoccupazione tra gli automobilisti in transito, con inevitabili rallentamenti alla circolazione durante le operazioni di emergenza. L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire ai vigili del fuoco di operare senza rischi.



Una volta domato il rogo, sono stati avviati i controlli tecnici per individuare le cause che hanno provocato l’incendio. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un possibile guasto meccanico o un problema all’impianto elettrico del veicolo, ma ogni valutazione sarà effettuata solo al termine degli accertamenti.



Le operazioni si sono concluse con la bonifica dell’area e la rimozione del mezzo, mentre le autorità competenti proseguono le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.