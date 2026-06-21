Usa un bastone telescopico per picchiare il rivale

La scena si è consumata in piena strada, sotto gli occhi di passanti e residenti

Momenti di tensione in strada quando una discussione tra due uomini è degenerata improvvisamente in una violenta aggressione, culminata con l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto di un 47enne. Secondo quanto ricostruito, il protagonista della vicenda, un cittadino senegalese di 47 anni, avrebbe avuto un acceso diverbio con un proprio connazionale per motivi ritenuti dagli investigatori di scarsa rilevanza. Quella che inizialmente appariva come una semplice discussione verbale si è però trasformata in pochi istanti in un episodio di violenza.



L’uomo avrebbe infatti estratto un bastone telescopico e colpito l’altro soggetto durante il litigio, provocando momenti di forte preoccupazione tra le persone presenti nella zona. La scena si è consumata in piena strada, sotto gli occhi di passanti e residenti che hanno assistito all’aggressione.



Provvidenziale si è rivelata la presenza nelle immediate vicinanze di una pattuglia della Polizia Locale, che è intervenuta tempestivamente nel tentativo di interrompere l’azione violenta e riportare la situazione alla calma. Tuttavia, anziché collaborare con gli agenti, il 47enne avrebbe rivolto la propria aggressività anche contro gli operatori intervenuti, complicando ulteriormente la gestione dell’emergenza.



Di fronte alla resistenza dell’uomo, è stato richiesto il supporto dei carabinieri, giunti rapidamente sul posto. Grazie all’azione congiunta delle forze dell’ordine, il presunto aggressore è stato infine immobilizzato e posto in sicurezza, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.



La vittima dell’aggressione è stata soccorsa e sottoposta alle cure del caso. Fortunatamente, sia il connazionale colpito con il bastone telescopico sia gli agenti coinvolti nelle fasi dell’intervento non hanno riportato lesioni gravi.



Al termine degli accertamenti, il 47enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida e delle successive decisioni del magistrato competente.



L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e della rapidità d’intervento in situazioni che, pur nascendo da motivi apparentemente banali, possono trasformarsi in episodi di violenza con conseguenze potenzialmente molto più gravi.