Uomo accoltella un ragazzino nei Paesi Vesuviani

Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, il 17enne sarebbe stato preso di mira come conseguenza di una precedente lite

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Ercolano con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un ragazzo di appena 17 anni, vittima di una violenta aggressione avvenuta nelle scorse settimane in una paninoteca della città vesuviana. L’arresto è stato eseguito dai militari della Tenenza di Ercolano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura partenopea.



L’episodio risale alla serata del 6 giugno scorso, quando le forze dell’ordine furono chiamate a intervenire presso un esercizio commerciale dove si era verificata una brutale aggressione. All’arrivo dei militari, il giovane era già stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove i medici gli diagnosticarono diverse ferite da arma da taglio e una prognosi di 15 giorni.



Le indagini, condotte dai Carabinieri sotto il coordinamento della VII Sezione Indagini della Procura di Napoli guidata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, hanno consentito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e di individuare il presunto responsabile dell’accoltellamento.



Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, il 17enne sarebbe stato preso di mira come conseguenza di una precedente lite tra minorenni verificatasi il giorno prima dell’aggressione. Una sorta di spedizione punitiva che avrebbe avuto come obiettivo il giovane, ritenuto coinvolto nel precedente episodio.



Gli investigatori hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per sostenere che il 43enne avrebbe colpito il ragazzo con diversi fendenti, in zone del corpo particolarmente delicate. Proprio la gravità delle lesioni e le modalità dell’azione hanno portato gli inquirenti a contestare il reato di tentato omicidio.



Secondo la ricostruzione degli investigatori, infatti, le coltellate inferte avrebbero potuto provocare conseguenze ben più gravi e mettere seriamente a rischio la vita della vittima. Solo il tempestivo intervento dei soccorsi e le cure ricevute in ospedale avrebbero evitato un epilogo ancora più drammatico.



Alla luce degli elementi raccolti durante l’inchiesta, il Gip ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari evidenziate dalla Procura.



L’uomo è stato quindi rintracciato e condotto in carcere dai Carabinieri, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità legate all’aggressione.



L’episodio ha riacceso l’attenzione sul fenomeno della violenza giovanile e sulle dinamiche di ritorsione che sempre più spesso sfociano in episodi estremamente gravi, con l’utilizzo di armi da taglio e conseguenze che possono mettere in pericolo la vita delle persone coinvolte.