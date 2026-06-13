Una turista si fa male ai Bagni della Regina Giovanna, arriva l'elisoccorso

I tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi supportato il trasporto della donna fino a un punto idoneo al recupero aereo

Nel pomeriggio di ieri si è reso necessario un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania presso l’area dei Bagni della Regina Giovanna, a Sorrento, in seguito a un incidente che ha coinvolto una turista britannica. L’allarme è stato lanciato dal personale del 118 già presente sul posto, intervenuto per primo dopo la caduta della donna lungo il percorso di accesso alla zona balneare, un tratto noto per la presenza di scogli e passaggi particolarmente impervi.

Secondo quanto ricostruito, la turista sarebbe scivolata sugli scogli riportando traumi tali da richiedere assistenza sanitaria immediata. I sanitari del 118 hanno raggiunto la paziente e hanno effettuato le prime cure e la stabilizzazione delle sue condizioni.

A causa della conformazione del territorio e della ristrettezza della strada di accesso al mare, l’ambulanza è stata lasciata in sosta nella zona di Capo di Sorrento, mentre il personale ha proseguito a piedi fino al punto dell’incidente.

Successivamente, valutata la complessità dell’area e le difficoltà di movimentazione della paziente, è stato richiesto l’intervento del CNSAS, che ha collaborato con i sanitari nelle operazioni di recupero in ambiente impervio, caratterizzato da rocce e tratti scoscesi.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi supportato il trasporto della donna fino a un punto idoneo al recupero aereo. Vista la situazione, è stato attivato l’elisoccorso di Napoli, che ha raggiunto l’area per completare le operazioni.

La turista è stata infine affidata all’equipaggio dell’elicottero di emergenza e trasferita in una struttura ospedaliera per gli accertamenti e le cure del caso.