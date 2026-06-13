Un chilo di droga in garage, arrestato insospettabile

L’intero quantitativo è stato immediatamente sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente

A Capua, in provincia di Caserta, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni e ha sequestrato quasi un chilogrammo di hashish, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra investigativa del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, che all’alba di ieri hanno dato esecuzione a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, incensurato, ritenuto dagli investigatori sospettato di detenere un consistente quantitativo di droga. Le attività di controllo sono scattate sulla base di elementi informativi raccolti nel corso delle indagini preliminari, che avevano indirizzato l’attenzione degli agenti verso quell’immobile.

Durante la perquisizione, estesa anche alle pertinenze dell’abitazione, i poliziotti hanno ispezionato un box auto situato al piano interrato dello stabile. Proprio all’interno del garage è stato individuato un nascondiglio ricavato tra varie masserizie e oggetti di uso comune.

In quel punto gli agenti hanno rinvenuto una scatola di cartone, originariamente destinata a contenere confezioni di cracker, abilmente occultata tra materiali depositati nel box. All’interno della confezione erano custoditi dieci panetti di sostanza resinosa.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti tecnici successivi, effettuati tramite narcotest e operazioni di pesatura da parte della Polizia Scientifica, la sostanza è risultata essere hashish per un peso complessivo lordo di 976 grammi, pari a quasi un chilogrammo.

L’intero quantitativo è stato immediatamente sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, che dovrà ora valutare la posizione dell’indagato e i successivi sviluppi dell’inchiesta.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni del giudice.