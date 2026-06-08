Un 17enne inseguito e accoltellato da due persone nei Paesi Vesuviani

i due presunti responsabili avrebbero colpito il ragazzo con diverse coltellate, oltre a sferrargli calci e pugni

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Ercolano, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito a seguito di una violenta aggressione. La vicenda è emersa quando i carabinieri sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove il giovane si era presentato per ricevere cure mediche dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 23.30. Il 17enne, incensurato e residente a Ercolano, stava percorrendo via Plinio a bordo del proprio scooter quando sarebbe stato raggiunto e speronato da due persone per motivi ancora da chiarire.

Dopo il primo contatto, il giovane avrebbe tentato di allontanarsi e mettersi in salvo, ma sarebbe stato inseguito dagli aggressori fino a una vicina paninoteca. Proprio all’interno o nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale, la situazione sarebbe degenerata in una brutale aggressione.

Stando alle prime informazioni raccolte, i due presunti responsabili avrebbero colpito il ragazzo con diverse coltellate, oltre a sferrargli calci e pugni. L’aggressione avrebbe provocato varie ferite e contusioni che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale per le cure del caso.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’episodio, le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Dopo essere stato sottoposto agli accertamenti medici e alle cure necessarie presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca, il 17enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate.

Sul caso indagano i carabinieri della Tenenza di Ercolano, che stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per identificare gli aggressori e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sul movente dell’aggressione.