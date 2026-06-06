Uccide la madre e nasconde il corpo, ritrovata dopo una settimana

Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia di scomparsa della donna, presentata dai familiari

Tragedia nella periferia est di Roma, dove una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio al termine di una violenta lite familiare. Il drammatico episodio è avvenuto a San Vittorino, nella zona di Corcolle, e ha sconvolto l'intera comunità locale. Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia di scomparsa della donna, presentata dai familiari che da giorni non riuscivano più ad avere notizie di lei. Gli investigatori hanno concentrato rapidamente l'attenzione sul figlio della vittima, Francesco Oliveto, 48 anni, che durante l'interrogatorio avrebbe infine confessato il delitto.

«Ho ucciso mia madre», avrebbe dichiarato agli inquirenti, ammettendo le proprie responsabilità. L'uomo si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Roma guidata dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, l'omicidio sarebbe avvenuto nella mattinata del 29 maggio all'interno dell'abitazione di famiglia in via Macchiagodena, nella zona del Villaggio Prenestino.

La vittima, Vittoria Maria Rosa De Donato, sarebbe stata aggredita al culmine di una discussione. Il figlio l'avrebbe spinta facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. Successivamente, mentre la donna era ormai a terra e gravemente ferita, l'avrebbe colpita più volte con un mattarello, provocandone la morte.

Dopo il delitto, il 48enne avrebbe cercato di nascondere le proprie responsabilità occultando il corpo della madre. Nella notte successiva avrebbe infatti trasportato il cadavere in una cantina dell'abitazione, nascondendolo all'interno di un manufatto in cemento.