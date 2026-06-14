Ubriaco scappa all'alt e travolge un carabiniere

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina dopo non essersi fermato all’alt e aver investito un militare durante un controllo stradale. L’episodio è avvenuto nelle strade di Sassano, dove i Carabinieri, coordinati dal capitano Veronica Pastori, hanno tentato di fermare un’autovettura. Il conducente, un uomo di origini ucraine, non si sarebbe però arrestato all’alt, dando il via a un breve inseguimento. Durante la fuga, l’uomo avrebbe investito uno dei militari intervenuti, prima di essere definitivamente bloccato e arrestato dalle forze dell’ordine. Dagli accertamenti è emerso che si trovava alla guida in stato di ebbrezza.

Il carabiniere ferito è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi e non destano particolare preoccupazione.

L’uomo arrestato dovrà ora rispondere delle accuse legate alla mancata ottemperanza all’alt, alla guida in stato di ebbrezza e alle lesioni a pubblico ufficiale.