Tuta mimetica e pistola, così minaccia i passanti in strada

A casa aveva un piccolo arsenale

Un uomo di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo un intervento scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, che indicava la presenza di una persona armata e in atteggiamento minaccioso nella zona di Porta Nolana, a Napoli, a poca distanza da piazza Garibaldi. Secondo quanto riferito, il soggetto sarebbe stato visto mentre indossava una tuta mimetica e portava una pistola in fondina, rivolgendo presunte minacce ai passanti, circostanza che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i cittadini presenti in un’area particolarmente affollata.

I militari della compagnia Napoli Stella, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, sono intervenuti in pochi minuti riuscendo a rintracciare e bloccare l’uomo senza particolari criticità. Durante la perquisizione personale è emerso che l’arma in suo possesso era in realtà una pistola giocattolo.

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi all’abitazione del 47enne, situata nelle vicinanze del luogo dell’intervento. Qui i carabinieri hanno rinvenuto numerose riproduzioni di armi, tra cui oggetti che simulavano un lanciagranate, un machete, una bomba a mano, oltre a diverse repliche di fucili e pistole.

Tutto il materiale è stato sequestrato, in quanto potenzialmente idoneo a generare allarme sociale, soprattutto in un contesto urbano ad alta frequentazione come quello di Porta Nolana e piazza Garibaldi.

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà e segnalato ai servizi sociali competenti per ulteriori valutazioni.