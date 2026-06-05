Turista incinta finisce contro un muro con la golf car, arriva l'elisoccorso

La 31enne sarebbe stata sbalzata fuori dal mezzo, riportando numerose escoriazioni, diversi traumi e profonde ferite all'addome

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Maiori, in Costiera Amalfitana, dove una turista statunitense di 31 anni, originaria di Seattle e in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto all'interno di una struttura ricettiva. La donna si trovava in vacanza insieme al marito e ad alcuni amici per partecipare a un matrimonio. Secondo una prima ricostruzione, la coppia stava percorrendo i vialetti della villa, circondati dai caratteristici limoneti della zona, a bordo di una golf car elettrica messa a disposizione degli ospiti. Per cause ancora da accertare, il veicolo avrebbe improvvisamente perso il controllo, andando a schiantarsi contro un muro.

L'impatto è stato particolarmente violento. La 31enne sarebbe stata sbalzata fuori dal mezzo, riportando numerose escoriazioni, diversi traumi e profonde ferite all'addome. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento della donna all'ospedale "Costa d'Amalfi" di Ravello.

Dopo la stabilizzazione delle sue condizioni, i medici hanno deciso il trasferimento in eliambulanza all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno per ulteriori accertamenti e cure specialistiche. Gli esami hanno evidenziato una frattura del bacino e altri traumi, ma le notizie giunte nelle ore successive hanno rassicurato familiari e amici: la gravidanza non sarebbe stata compromessa.

Restano ora in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare le cause che hanno portato la golf car a perdere il controllo all'interno della struttura ricettiva. Le autorità stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto.