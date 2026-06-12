Truffa una donna e riesce anche a farsi consegnare 5 pistole

il proprietario dell’abitazione ha immediatamente contattato le forze dell’ordine denunciando il furto

Un uomo di 48 anni napoletano è stato arrestato a Mestre con l’accusa di truffa aggravata e porto abusivo di armi dopo aver sottratto denaro, gioielli e alcune pistole custodite nell’abitazione di una donna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il truffatore sarebbe riuscito a conquistare la fiducia della vittima fino a convincerla non solo ad aprire la porta di casa, ma anche la cassaforte. Una volta ottenuto l’accesso, avrebbe portato via gioielli per un valore superiore a 15mila euro e cinque pistole regolarmente detenute dal marito della donna.

Accortosi dell’accaduto, il proprietario dell’abitazione ha immediatamente contattato le forze dell’ordine denunciando il furto e fornendo elementi utili alle ricerche.

Le indagini si sono sviluppate rapidamente grazie agli agenti del Commissariato di Marghera e della Polizia Ferroviaria, impegnati nei controlli sul territorio. Nel pomeriggio di ieri il sospettato è stato individuato e fermato presso la stazione ferroviaria di Mestre.

Durante il controllo, gli agenti hanno recuperato l’intera refurtiva, compresi i gioielli e le armi sottratte poco prima dall’abitazione della vittima. L’uomo, cittadino italiano di origini napoletane, è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura di Venezia per gli accertamenti di rito.

Al termine delle verifiche, il 48enne è stato arrestato con le accuse di truffa e porto abusivo di armi. La refurtiva è stata recuperata e sarà restituita ai legittimi proprietari, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti sul territorio.