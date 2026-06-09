Trovato l'accordo, revocato lo sciopero Eav

La mobilitazione era stata indetta in seguito all’introduzione dei turni notturni per il personale addetto alla manutenzione

È stato revocato lo sciopero del 12 giugno 2026 proclamato dalle organizzazioni sindacali nel settore dei trasporti gestiti da EAV. La decisione arriva dopo il raggiungimento di un accordo tra le parti, che ha permesso di superare le criticità legate al recente assetto organizzativo introdotto nel comparto manutenzione. La mobilitazione era stata indetta in seguito all’introduzione dei turni notturni per il personale addetto alla manutenzione dell’infrastruttura, misura che aveva sollevato richieste di confronto da parte delle sigle sindacali.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il dialogo tra EAV e rappresentanze dei lavoratori ha portato a una convergenza ritenuta soddisfacente da entrambe le parti, consentendo di evitare disagi all’utenza e, al tempo stesso, di tutelare le condizioni lavorative del personale coinvolto.

L’intesa raggiunta chiude così la fase di tensione aperta nei giorni scorsi e garantisce la normale circolazione dei servizi di trasporto su ferro e gomma nella giornata che era stata indicata per lo sciopero.