Trovato coltello insanguinato in strada

Un episodio che, secondo alcuni residenti, alimenta ulteriormente il clima di paura già diffuso in città

Preoccupazione crescente ad Acerra, nell’area nord di Napoli, dove nelle ultime ore è stata segnalata la presenza di un coltello sporco di sangue rinvenuto in strada. Un episodio che, secondo alcuni residenti, alimenta ulteriormente il clima di paura già diffuso in città. La denuncia arriva dalla deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma, che ha rilanciato l’episodio parlando di una situazione di forte criticità sul territorio e chiedendo interventi urgenti da parte delle istituzioni.

Secondo quanto riportato, il ritrovamento dell’arma si inserirebbe in un contesto già segnato da episodi di criminalità e intimidazione, con particolare riferimento alle cosiddette “stese”, ovvero sparatorie a scopo dimostrativo effettuate da gruppi in moto per seminare paura e affermare il controllo del territorio.

Negli ultimi giorni, ad Acerra si è tenuto anche un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, nel corso del quale è stato affrontato il tema dell’ordine pubblico e della crescente percezione di insicurezza da parte dei cittadini.

La parlamentare sottolinea come il fenomeno non possa essere considerato episodico, ma parte di una più ampia emergenza sociale che coinvolge soprattutto le fasce più giovani della popolazione. L’area, già caratterizzata da fragilità economiche e sociali, sarebbe oggi particolarmente esposta a dinamiche criminali che mettono a rischio la sicurezza di famiglie, anziani e minori.

Nel suo intervento, Auriemma ha chiesto un rafforzamento delle misure di controllo del territorio, con presidi stabili delle forze dell’ordine e un piano strutturato di interventi sociali e di prevenzione rivolti ai giovani.

L’appello si concentra sulla necessità di un’azione coordinata e continuativa da parte delle istituzioni, con l’obiettivo di riportare condizioni di sicurezza e normalità in un’area considerata sempre più esposta a episodi di violenza e intimidazione.