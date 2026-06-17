Spara dalla finestra e colpisce due 12enni

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferirli

Momenti di forte paura nel quartiere Montespaccato, nella periferia nord-ovest di Roma, dove due minorenni sono rimasti feriti dopo essere stati raggiunti da alcuni pallini esplosi da un’abitazione privata. L’episodio si è verificato tra via Antonio Pane e via Gattinara, dove, secondo una prima ricostruzione, un uomo di 48 anni avrebbe esploso colpi con un fucile ad aria compressa dalla finestra della propria abitazione mentre i due ragazzi, entrambi di 12 anni, stavano passeggiando in strada.



I minori sono stati colpiti rispettivamente al braccio e nella zona dell’inguine. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferirli per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero risultate gravi, ma le ferite hanno comunque reso necessario l’intervento medico.



Sull’accaduto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma-Trastevere insieme ai militari della Stazione di Montespaccato, che hanno avviato immediatamente le indagini riuscendo in breve tempo a individuare il presunto responsabile.



L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni e porto abusivo di arma, e sottoposto a perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 160 grammi di hashish già suddivisi in dosi e presumibilmente destinati allo spaccio, oltre a due fucili ad aria compressa e numerosi pallini compatibili con quelli utilizzati nell’azione.



Nel corso degli accertamenti, il 48enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Arrestato in flagranza di reato, è stato successivamente condotto in tribunale, dove il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.



L’episodio ha destato forte preoccupazione nel quartiere, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza e sul controllo del territorio nelle aree periferiche della Capitale.