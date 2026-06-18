Tir contro le barriere sull'A30 verso Nola: gli occupanti volano sull'asfalto

il carico trasportato avrebbe contribuito ad aggravare le conseguenze dell’incidente

Un grave incidente stradale ha coinvolto nella mattinata un mezzo pesante sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, in direzione Nola-Caserta, provocando il ferimento di due persone e pesanti disagi alla circolazione. Il sinistro ha interessato un autotreno che, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente sbandato finendo contro le barriere divisorie che separano le due carreggiate. L’impatto è stato particolarmente violento e ha coinvolto anche il carrellone del mezzo, sul quale erano trasportate numerose pedane.



La dinamica dell’incidente



Secondo una prima ricostruzione, il carico trasportato avrebbe contribuito ad aggravare le conseguenze dell’incidente: a seguito dello schianto contro le barriere, le pedane si sarebbero spostate con forza, andando a colpire la cabina di guida e provocandone il ribaltamento.



La violenza dell’impatto ha causato lo sbalzamento all’esterno dei due occupanti del tir, il conducente e un’altra persona che si trovava a bordo del mezzo. Entrambi sono rimasti feriti in modo serio.



I soccorsi



Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale sanitario del 118. I feriti sono stati stabilizzati e trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso, data la gravità delle condizioni riscontrate al momento dei soccorsi.



Le operazioni di assistenza sono risultate complesse anche a causa della posizione del mezzo incidentato e della necessità di mettere in sicurezza l’intera area.



Disagi alla viabilità



A seguito dell’incidente, l’autostrada A30 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. La chiusura ha provocato rallentamenti e disagi lungo entrambe le direzioni, con code e deviazioni per gli automobilisti in transito.



Successivamente la circolazione è stata riaperta, anche se si sono registrati ancora rallentamenti dovuti alle operazioni di rimozione del mezzo e al ripristino delle condizioni di sicurezza.



Interventi in corso



I Vigili del Fuoco sono tuttora impegnati nelle attività di messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, in attesa del recupero del tir da parte dei mezzi specializzati.



La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro e verificare le eventuali cause dell’improvvisa perdita di controllo del mezzo pesante.