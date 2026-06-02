Troppo caldo in spiaggia, prima vittima dell'estate in Campania

I bagnanti si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi

Un tranquillo pomeriggio al mare si è trasformato in tragedia sulla spiaggia di Maiori, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava sull’arenile. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17, in uno dei tratti di spiaggia più frequentati della località della Costiera Amalfitana. L’anziano, residente e originario di Tramonti, stava trascorrendo alcune ore di relax in riva al mare quando, all’improvviso, avrebbe accusato un grave malessere che lo ha fatto accasciare davanti agli occhi delle persone presenti.

I bagnanti si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi. In pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza del servizio di emergenza 118, mentre numerosi presenti hanno assistito con apprensione alle operazioni di soccorso.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, praticando le manovre di emergenza e un prolungato massaggio cardiaco nella speranza di riuscire a ristabilire le funzioni vitali. Per diversi minuti il personale medico ha lavorato senza sosta sotto lo sguardo commosso dei familiari e dei tanti turisti presenti sulla spiaggia.

Nonostante la rapidità dell’intervento e tutti i tentativi messi in atto dall’équipe sanitaria, le condizioni del 79enne sono apparse da subito estremamente critiche. Ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La notizia si è rapidamente diffusa lungo il litorale, suscitando profonda commozione tra i presenti. Molti hanno assistito in silenzio alle operazioni di soccorso, sperando fino all’ultimo in un esito diverso.

Dopo gli accertamenti sanitari, la salma è stata composta e coperta in attesa del trasferimento presso la sala mortuaria, dove resterà a disposizione per le procedure previste prima delle esequie.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Maiori e i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare ogni circostanza legata al decesso. Dai primi riscontri, tuttavia, l’ipotesi prevalente resta quella di un malore improvviso di natura cardiocircolatoria.