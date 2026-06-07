Treni Napoli-Roma: linea interrotta a metà percorso

Per limitare i disagi agli utenti, sarà attivato un servizio sostitutivo su gomma gestito da Busitalia

Disagi temporanei in vista per i viaggiatori della tratta ferroviaria Roma-Napoli. Nella giornata di domani la circolazione subirà alcune modifiche a causa di interventi di manutenzione programmati da Rete Ferroviaria Italiana presso la stazione di Latina. Le operazioni interesseranno la fascia oraria compresa tra le 10 e le 13, periodo durante il quale il traffico ferroviario tra Cisterna di Latina e Latina, in direzione del capoluogo pontino, sarà sospeso. Per limitare i disagi agli utenti, sarà attivato un servizio sostitutivo su gomma gestito da Busitalia.

Per agevolare le operazioni di trasferimento dei passeggeri dai treni agli autobus, l’amministrazione comunale di Cisterna ha individuato un’apposita area destinata alla sosta dei mezzi sostitutivi. I bus effettueranno fermata in via delle Province, nell’area del mercato situata nelle vicinanze del Palazzetto dello Sport.

Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità delle operazioni, la Polizia Locale ha emanato l’ordinanza n. 107 che prevede il divieto di sosta con rimozione forzata nella zona interessata dalle 9:30 alle 14:00.

Nel frattempo, Trenitalia ha provveduto ad aggiornare i propri sistemi informativi e i canali di vendita, inserendo tutte le modifiche alla programmazione dei treni regionali coinvolti. I passeggeri sono invitati a verificare preventivamente orari, cancellazioni e variazioni prima di mettersi in viaggio.